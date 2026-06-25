HONOR prepara uno smartphone con batteria da 14.000 mAh

HONOR potrebbe alzare nuovamente l'asticella dell'autonomia sugli smartphone. Secondo una recente indiscrezione, il produttore cinese starebbe sviluppando un nuovo dispositivo dotato di una batteria da circa 14.000 mAh, una capacità mai vista nel mercato degli smartphone tradizionali. Se confermata, rappresenterebbe un salto significativo rispetto ai modelli già annunciati dall'azienda e potrebbe garantire diversi giorni di utilizzo con una sola ricarica. Il rovescio della medaglia riguarda però la disponibilità internazionale: le attuali normative europee potrebbero impedirne la commercializzazione nel Vecchio Continente.

Un nuovo passo avanti nella corsa all'autonomia

L'indiscrezione arriva dal noto leaker cinese Digital Chat Station, considerato una fonte affidabile quando si parla di anticipazioni sul settore mobile. Secondo quanto pubblicato sul social Weibo, HONOR sarebbe al lavoro su uno smartphone equipaggiato con una batteria da circa 14.000 mAh.

Si tratta di una capacità quasi doppia rispetto a quella dei tradizionali top di gamma Android e nettamente superiore anche ai modelli più recenti dell'azienda. HONOR ha infatti appena presentato in Cina uno smartphone con batteria da 11.000 mAh, mentre alla fine dello scorso anno aveva già introdotto due dispositivi con accumulatori da 10.000 mAh.

L'obiettivo sembra chiaro: differenziarsi puntando su un'autonomia estrema, sfruttando i progressi nelle batterie al silicio-carbonio, una tecnologia che permette di aumentare la capacità senza incrementare in modo proporzionale lo spazio occupato.

Più giorni senza ricarica

Sebbene non siano ancora emerse informazioni sulle specifiche tecniche del dispositivo, una batteria di questa capacità potrebbe offrire tre o quattro giorni di utilizzo con una singola carica, a seconda del tipo di impiego.

Per avere un riferimento, HONOR aveva dichiarato che il recente modello con batteria da 11.000 mAh è in grado di raggiungere fino a 42 giorni in standby, circa 73 ore di conversazione e quasi 24 ore di gioco continuo. Se il nuovo smartphone dovesse mantenere proporzioni simili, l'autonomia potrebbe stabilire un nuovo punto di riferimento nel settore.

Secondo la stessa fonte, il peso del dispositivo potrebbe aggirarsi intorno ai 220 grammi, un valore elevato ma comunque in linea con alcuni smartphone premium attualmente sul mercato.

L'aspetto più interessante riguarda però la possibile distribuzione internazionale. Secondo quanto riportato, l'Europa potrebbe non vedere mai questo smartphone, almeno nella configurazione ipotizzata.

Le normative europee impongono infatti limiti sulla capacità delle celle utilizzate nelle batterie degli smartphone. Per aggirare queste restrizioni, molti produttori adottano configurazioni a doppia cella. Tuttavia, anche suddividendo una batteria complessiva da 14.000 mAh in due celle da circa 7.000 mAh ciascuna, il dispositivo rischierebbe comunque di non rispettare gli attuali requisiti previsti per il mercato europeo.

Di conseguenza, qualora il progetto arrivasse realmente sul mercato, è probabile che il lancio iniziale sia limitato alla Cina o ad altri Paesi asiatici, lasciando aperta la possibilità di una versione differente per i mercati internazionali.

Negli ultimi anni la capacità delle batterie degli smartphone è rimasta sostanzialmente stabile intorno ai 5.000 mAh, mentre i produttori hanno concentrato gli sforzi su ricarica rapida ed efficienza energetica. L'arrivo delle batterie al silicio-carbonio sta però cambiando lo scenario, consentendo incrementi significativi della capacità senza compromettere eccessivamente dimensioni e peso.

Se il progetto di HONOR dovesse concretizzarsi, potrebbe rappresentare un nuovo punto di svolta per il settore, soprattutto per gli utenti che utilizzano intensamente lo smartphone durante viaggi, lavoro o attività all'aperto e considerano l'autonomia uno degli elementi più importanti nella scelta del dispositivo.