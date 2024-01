Honor Pad X9 da 11,5 pollici e 128 GB di memoria a 90€ in MENO

Stavi aspettando l'offerta giusta per acquistare un tablet Android a un buon prezzo? Allora eccola qui, è arrivata. Se vai ora su eBay puoi mettere nel tuo carrello Honor Pad X9 a soli 157,34 euro, invece che 249 euro, applicando il codice CASA24 al momento del pagamento.

Questo è un super prezzo e difficilmente potrà durare a lungo. Siamo di fronte a uno dei migliori tablet economici che puoi acquistare e che oggi, con questo sconto, puoi avere con un risparmio di oltre 91 euro. Fai presto perché ci sono pochissimi pezzi disponibili.

Honor Pad X9: un vero portento a molto meno

Come ti dicevo si tratta di un ottimo tablet che sfoggia grandi prestazioni nonostante sia pensato per chi non vuole spendere troppo. Si nota subito dal suo potente processore Snapdragon 685 di Qualcomm supportato da ben 4 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB. Il sistema operativo è aggiornato già ad Android 13 con MagicOS 7.1 e risulta molto fluido e intuitivo.

Ha un display generoso e molto bello da 11,5 pollici con risoluzione 2K e veloce refresh rate massimo a 120 Hz. Possiede anche 6 altoparlanti surround che riproducono un suono forte e ben bilanciato. Tutto questo significa che puoi vedere film e partite al meglio. La fotocamera posteriore e quella anteriore sono da 5 MP e puoi fare foto e video spettacolari. Ha un corpo in metallo molto resistente che però è sottile e leggero. E monta una super batteria da 7.250 mAh che dura tutto il giorno e si ricarica velocemente.

Che altro dire se non di completare l'acquisto prima che sia tardi. Quindi fai alla svelta, vai subito su eBay e fai tuo il bellissimo Honor Pad X9 a soli 157,34 euro, invece che 249 euro, applicando il codice CASA24 al momento del pagamento. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

