HONOR Pad 8 da 12" a 70€ in MENO su Amazon

Se fai presto oggi puoi avere un tablet eccezionale a un prezzo decisamente vantaggioso. Prima che sia tardi dunque vai su Amazon e metti nel tuo carrello HONOR Pad 8 a soli 279 euro, invece che 349 euro.

In questo momento puoi risparmiare ben 70 euro sul totale, grazie a questo sconto del 20%. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Davvero una promozione da non perdere. Questo tablet ha uno schermo molto grande che ti permette di guardare video e lavorare al massimo dell'efficienza. Possiede una mega batteria e una ricarica rapida.

HONOR Pad 8: ottimo prezzo per un ottimo tablet

Sicuramente l'ottimo rapporto qualità prezzo di HONOR Pad 8 lo rende uno dei migliori tablet che puoi avere in questo momento. Non spendi un'esagerazione e ti porti a casa un dispositivo eccezionale. Ha un bellissimo display da 12 pollici con risoluzione 2K e supporta fino a 4 finestre di app aperte contemporaneamente. È dotato di una cornice sottile, un peso di appena 520 grammi e uno spessore di soli 6,9 mm.

Viene fornito con HONOR Magic UI 6.1 basato su Android 12, monta il potente processore Qualcomm Snapdragon 680 con supporto 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Possiede una super batteria da 7250 mAh con una ricarica rapida da 22,5 W. Può durare per 10 ore di streaming o 14 ore di gioco. Ha 8 speaker per un audio coinvolgente e una fotocamera posteriore e anteriore da 5 MP.

Oggi puoi fare un vero colpaccio ma devi essere rapido perché l'offerta è destinata a durare poco. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo HONOR Pad 8 a soli 279 euro, invece che 349 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

