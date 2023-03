HONOR Pad 8 da 12" e 128GB di memoria, SUPER TABLET a 40€ in MENO

Approfitta anche tu di questa super offerta per accaparrarti un tablet eccezionale a un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello originale. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HONOR Pad 8 da 12 pollici a soli 309 euro, invece che 349 euro, applicando il coupon in pagina.

Per un dispositivo così, uno sconto di 40 euro non è davvero niente male. Inoltre se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out. HONOR Pad 8, in questa versione che ho deciso di segnalarti, ha ben 128GB di memoria e viene fornito con Magic UI 6.1, basato su Android 12.

HONOR Pad 8: una bestia di tablet a un prezzo wow

HONOR Pad 8 ha uno splendido display 2K FullView da 12 pollici con un corpo in metallo molto sottile. Pesa soli 520 grammi e quindi è pratico e maneggevole nonostante le sue dimensioni generose. Grazie anche agli 8 altoparlanti, garantisce audio surround incredibile che ti permetterà di guardare film e serie TV in modo coinvolgente.

Monta il potente processore Octa-core Qualcomm Snapdragon 680, con a supporto ben 6GB di RAM. Il che si traduce in velocità e fluidità assoluta. Potrai dividere lo schermo in due e aprire fino a 4 app contemporaneamente. È dotato di una fotocamera anteriore e posteriore da 5 MP, per scatti e videochiamate perfetti. Poi ha una super batteria da 7,250 mAh che ti permette di usarlo per tutto il giorno con una sola ricarica. E ha una carica rapidissima.

Davvero un ottimo tablet, soprattutto per chi vuole uno schermo bello grande è perfetto. Fai veloce perché l'offerta scadrà da un momento all'altro. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo HONOR Pad 8 da 12 pollici a soli 309 euro, invece che 349 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.