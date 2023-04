Honor MagicWatch 2 da 46mm a prezzo da FAVOLA (106€)

Oggi voglio segnalarti questa offerta che ti permette di avere al polso uno smartwatch incredibile, con tantissime funzioni e una batteria enorme. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Honor MagicWatch 2 a soli 106,76 euro, invece che 125,60 euro.

Tieni presente che questo sconto del 15% porta il prezzo al minimo storico, per cui devi fare in fretta per avvalerti dii questo ribasso. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Honor MagicWatch 2: a questo prezzo è un best buy

Honor MagicWatch 2 ha uno splendido display AMOLED da 1,39 pollici, molto preciso, fluido e dai colori intensi. Ha un cinturino che non fa sudare il polso e, anche per questo motivo, è perfetto per praticare sport. Infatti è dotato di 15 modalità di fitness con obbiettivi da raggiungere ed è resistente all'acqua fino a 50 metri.

Può monitorare costantemente i valori del tuo corpo come il battito cardiaco, l'ossigeno nel sangue e livelli di stress. Potrai visualizzare tutto direttamente sullo schermo e nell'app dedicata. Ha il GPS integrato ed è dotato di giroscopio, accelerometro, barometro e bussola. Inoltre ha una batteria che gli permette di durare per 14 giorni con una sola ricarica.

Se vuoi uno smartwatch elegante e nello stesso tempo sportivo, allora questo fa proprio per te. Tra l'altro ora è in offerta. Per cui approfittane, vai su Amazon e acquista il tuo Honor MagicWatch 2 a soli 106,76 euro, invece che 125,60 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

