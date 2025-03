Honor MagicPad 2 da 256 GB al MINIMO STORICO su Amazon, un affare

Se vuoi acquistare un tablet che regali ottime performance ma non costi un capitale allora non devi perdere questa occasione che ti stiamo per segnalare. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Honor MagicPad 2 da 256 GB a soli 469 euro, invece che 499 euro.

Il prezzo di listino lo puoi vedere sul sito ufficiale ed è quello che ti abbiamo segnalato sopra. Per cui su quel prezzo adesso c'è uno sconto di 30 euro che porta il prezzo al più basso finora registrato su Amazon. Chiaramente devi fare alla svelta. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Honor MagicPad 2: qualità top al prezzo giusto

Honor MagicPad 2 vuole essere un tablet equilibrato sia nelle prestazioni che nel prezzo e con questo sconto è sicuramente uno dei migliori che puoi acquistare oggi. Si presenta con un magnifico display OLED da 12,3 pollici e un refresh rate da 144 Hz con luminosità massima di 1600 nits. Il tutto per un peso di soli 555 grammi e uno spessore di appena 5,8 mm.

Come processore c'è il potente Snapdragon 8s Gen 3 che viene sostenuto da ben 12 GB di RAM e le prestazioni sono eccellenti. Inoltre troverai una memo ria interna da ben 256 GB che ti permetterà di archiviare quello che vuoi e installare app senza preoccupazioni.Come sistema operativo troviamo Android 14 e una super batteria da 10000 mAh che si ricarica rapidamente grazie alla ricarica rapida e il caricatore incluso da 66 W.

Insomma un vero portento che oggi puoi avere a molto meno del suo costo di partenza. Quindi non fartelo scappare. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Honor MagicPad 2 da 256 GB a soli 469 euro, invece che 499 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.