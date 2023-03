Honor Magic5 Lite può essere la vostra scelta a questo prezzo speciale su Amazon

L'Honor Magic5 Lite è uno smartphone a basso costo con caratteristiche e funzionalità eccellenti che lo rendono un valido avversario nella sua fascia di prezzo. Il telefono è il modello più economico della serie Magic5, ma ciò non influisce su design, display e prestazioni. Acquistalo su Amazon a soli 304,99€ invece di 389,90€.

Una delle caratteristiche più evidenti dell'Honor Magic5 Lite è l'enorme batteria da 5200 mAh, che può durare fino a due giorni con una sola carica. Si tratta di un risultato notevole per uno smartphone a basso costo, che rende il Magic5 Lite un'ottima alternativa per chi desidera un telefono affidabile in grado di tenere il passo con il proprio stile di vita frenetico.

L'Honor Magic5 Lite ha un aspetto pulito e attraente. Sfoggia un display OLED curvo da 6,67 pollici con un rapporto schermo/corpo del 93%, che lo rende ideale per la visione di film e l'utilizzo di giochi. Il telefono contiene anche una fotocamera con foro nella parte superiore centrale del display, che non dà nell'occhio e non interferisce con la visione complessiva dello schermo.

La parte posteriore del telefono contiene un'isola fotografica con tre sensori e un flash. Il design evoca la caratteristica distintiva dei telefoni della serie Magic4, l'Eye of Muse. L'Honor Magic5 Lite è disponibile in tre diversi colori: Emerald Green, Midnight Black e Titanium Silver.

L'Honor Magic5 Lite è alimentato da un SOC Qualcomm Snapdragon 695 (6nm), che non è la tecnologia più all'avanguardia sul mercato, ma è più che in grado di svolgere le attività quotidiane e i giochi leggeri. Il telefono include 6 GB di memoria e 128 GB di storage, che dovrebbero essere sufficienti per la maggior parte delle persone. Esegue Android 12 ed è personalizzato con la Magic UI 6.1 di Honor.

L'Honor Magic5 Lite ha anche un magnifico schermo curvo OLED 2400 x 1080 che supporta l'intero spettro di colori DCI-P3, consentendo di vedere 1,07 miliardi di colori unici. Con la certificazione TUV Rheinland Low Blue Light, lo schermo non affatica gli occhi anche dopo un uso prolungato. Inoltre, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz, che lo rendono ideale per i giochi e altre attività ad alta velocità.

In sintesi, l'Honor Magic5 Lite è un ottimo smartphone economico che offre caratteristiche e funzionalità superiori a un costo contenuto. Vanta una batteria enorme, uno splendido display OLED curvo e uno stile elegante che attirerà l'attenzione. Approfitta ora dello sconto del 22% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

