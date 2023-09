Honor Magic5 Lite 5G in SCONTO ESAGERATO di 90€ (Amazon)

Hai deciso di acquistare un nuovo smartphone che abbia delle prestazioni eccellenti e non costi una fortuna. Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Honor Magic5 Lite 5G a soli 299,90 euro, invece che 389,90 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Una promozione coi fiocchi che ti permette di risparmiare ben 90 euro sul totale per avere uno smartphone dalle prestazioni eccezionali. Puoi navigare su internet alla migliore velocità, scattare foto pazzesche e vedere video e giocare senza fare sacrifici. Un vero portento che oggi avrai a molto meno del suo prezzo.

Honor Magic5 Lite 5G è da prendere adesso assolutamente

Tutte le caratteristiche di questo meraviglioso smartphone parlano di un dispositivo eccezionale, nonostante il prezzo non sia esagerato, e oggi anche in sconto. Ad esempio non sacrifica il sistema di fotocamere, con un sensore principale da 64 MP per scatti perfetti e fotocamera frontale da 16 MP per i selfie. Possiede una super batteria da 5000 mAh e ha una ricarica rapida da 40 W.

Ha un bellissimo display OLED curvo da 6,67 pollici molto sensibile al tocco e con gesture. Monta il potente processore Qualcomm Snapdragon 695 e ben 8 GB di RAM. Lo spazio di archiviazione è di 256 GB e lo puoi espandere con una microSD. Inoltre è dual Sim.

Non c'è davvero tempo da perdere perché a momenti il prezzo potrebbe tornare alla normalità. Per cui fiondati su Amazon e acquista il tuo Honor Magic5 Lite 5G a soli 299,90 euro, invece che 389,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

