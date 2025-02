HONOR Magic Pad 2 da 256GB è il migliore mid-range e ora anche in sconto

Devi acquistare un tablet ma non vuoi spendere cifre esagerate? Allora dai un'occhiata a questa ottima occasione che ti sto segnalando e che trovi solo su Amazon. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello il mitico HONOR Magic Pad 2 a soli 430 euro, invece che 510,37 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto che ti fa risparmiare ben 80 euro sul totale. E soprattutto metti le mani su un tablet dalle prestazioni eccellenti. Devi fare presto però perché ci sono pochissimi pezzi disponibili e spariranno in un batter d'occhio. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HONOR Magic Pad 2 è il re dei medio gamma

Sicuramente HONOR Magic Pad 2 è uno dei migliori medio gamma che ci sono in commercio ed ecco perché a questa cifra è da prendere al volo. Ha un generoso display OLED da 12,3 pollici con cornice sottile e un refresh rate fino a 144 Hz per immagini sempre perfette. E ha un peso di coli 555 grammi circa con uno spessore di 5,8 mm.

Il potente processore Snapdragon 8s Gen 3 viene supportato in questa versione da 12 GB di RAM che regalano prestazioni davvero eccellenti anche per il multitasking. E come memoria interna troverai la bellezza di 256 GB che non si esauriscono tanto facilmente. Gode di 8 altoparlanti per un audio eccellente, nonché i una mega batteria da 10050 mAh, una delle più grandi montate su un tablet, con ricarica rapida da 66 W.

Dunque se non vuoi spender un capitale e avere un ottimo tablet non perdere l'occasione. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo HONOR Magic Pad 2 a soli 430 euro, invece che 510,37 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.