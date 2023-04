Honor Magic 5 Lite: corri a prendere il COUPON REGALO di Amazon

Una batteria che dura (oltre) due giorni, un design fresco e giovanile e una fotocamera che non delude le aspettative. Con il nuovo Magic 5 Lite, Honor ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, soprattutto di tutti quei telefoni che fino ad oggi erano definiti battery phone. E nonostante sia uscito da meno di due mesi, con l'ultima offerta di Amazon lo si può acquistare a circa 100 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Merito del coupon del valore di 40 euro in regalo oggi sul marketplace italiano, che fa abbassare il prezzo già scontato di 329 euro fino a 289 euro.

Coupon omaggio Amazon per l'acquisto dell'Honor Magic 5 Lite

Se quando scegli un nuovo telefono metti al primo posto l'autonomia, non puoi non prendere in considerazione il nuovo Honor Magic 5 Lite, capace di far durare la batteria in media il doppio rispetto a tutti gli altri smartphone oggi presenti nel mercato. Ma come accennato nell'introduzione, non c'è soltanto un'autonomia sbalorditiva a rendere il nuovo medio gamma di Honor uno dei dispositivi più interessanti di questo inizio anno. C'è infatti anche un bel display AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz. E c'è pure un comparto camere che, sebbene non paragonabile ai cameraphone, riesce comunque a tirare fuori degli scatti ottimi per un uso social. Che poi, alla fine, è l'utilizzo di 9 persone su 10. Non è così?

Per riscattare il coupon omaggio Amazon è sufficiente che ti colleghi alla pagina dell'offerta e aggiungi un segno di spunta accanto alla voce Applica coupon 40€. Poi premi su Aggiungi al carrello e vedrai il prezzo passare da 329 euro a 289 euro. Tutto molto semplice.

