Honor Magic 5 Lite: battery phone, display da 6,67" a 120Hz e 8GB di RAM, l'intero pacchetto al 33% di sconto

Honor è un marchio che nasce come sussidiaria di Huawei e ha guadagnato notorietà per offrire dispositivi di qualità a prezzi competitivi. Su Amazon, oggi, l'Honor Magic 5 Lite è in sconto del 33% per un prezzo finale di 259,90€.

Honor Magic 5 Lite in sconto shock su Amazon

Honor Magic 5 Lite 5G è uno smartphone che si distingue per la sua straordinaria combinazione di sottigliezza, leggerezza e potenza della batteria. Con una capacità di 5.100 mAh, uno spessore di soli 7,9 mm e un peso di 175 g, si posiziona come il dispositivo più sottile e leggero con una batteria superiore ai 5.000 mAh. Il telefono vanta un display AMOLED curvo da 6,67 pollici con bordi ultrasottili e un notevole rapporto schermo-corpo. La frequenza di aggiornamento dello schermo è di 120 Hz,il che garantisce prestazioni grafiche fluide e un'esperienza visiva coinvolgente. Per quanto riguarda le prestazioni, questo smartphone sfrutta la tecnologia HONOR RAM Turbo, espandendo i suoi 8 GB di RAM con ulteriori 5 GB. Questo consente un'elaborazione più veloce delle applicazioni e un'esperienza operativa più fluida. La fotocamera posteriore tripla, composta da una nitida fotocamera principale da 64 MP, una grandangolare da 5 MP e una macro da 2 MP, offre versatilità per catturare ogni momento prezioso della vita. Inoltre, il dispositivo integra uno sblocco a impronta digitale sul display, migliorando l'efficienza e la comodità per lo sblocco e i pagamenti. Acquista Honor Magic 5 Lite a 33% di sconto L'offerta proposta oggi da Amazon sull'Honor Magic 5 Lite prevede un maxi sconto del 33% su questo smartphone che, vede calare il suo prezzo fino al costo finale d'acquisto di 259,90€. Approfitta subito di questa grande opportunità.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.