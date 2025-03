Honor investe 10 miliardi nell’AI e lancia assistenti smart Google

Al Mobile World Congress di Barcellona, Honor ha svelato il proprio ambizioso progetto per l’intelligenza artificiale, annunciando un investimento di 10 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. La società cinese, specializzata in smartphone e dispositivi tecnologici, punta a rivoluzionare il settore attraverso l’integrazione di strumenti avanzati basati sull’AI.

Denominato Honor Alpha Plan, il programma mira a sviluppare una nuova generazione di smartphone e dispositivi connessi che sfruttino le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Il primo passo concreto di questa iniziativa sarà l’introduzione di Honor Ui Agent, un assistente intelligente basato su Google Gemini 2.0 e processori Qualcomm, previsto per il 2025.

Gli assistenti AI stanno diventando una delle innovazioni più interessanti dell’anno, distinguendosi dai chatbot tradizionali grazie alla loro capacità di eseguire operazioni complesse e sequenziali. Durante una dimostrazione, l’assistente di Honor ha mostrato la sua abilità nel prenotare un ristorante, incrociando automaticamente informazioni provenienti dall’agenda dell’utente, dai motori di ricerca e dall’app OpenTable, rendendo il processo completamente automatizzato.

Honor rafforza la propria collaborazione con Google

Honor ha inoltre rafforzato la propria collaborazione con Google, il cui team ha partecipato all’evento di Barcellona per sottolineare l’importanza dell’integrazione tra i loro servizi AI e i dispositivi Honor.

L’azienda ha avviato anche una partnership con Deepseek in Cina, ampliando le proprie risorse per lo sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Eric Fang, Senior Director of AI Product Planning di Honor, ha sottolineato come l’azienda stia lavorando per garantire massima sicurezza e rispetto della privacy, oltre a ottimizzare l’utilizzo dell’AI nel campo della fotografia.

Un’altra innovazione di rilievo riguarda il rilevamento di immagini e video falsi. A partire da aprile 2025, i dispositivi di punta della casa cinese saranno dotati di una tecnologia in grado di individuare contenuti digitali manipolati, contribuendo a contrastare la diffusione di fake news e deepfake. Questo strumento si inserisce in un più ampio impegno dell’azienda per aumentare l’affidabilità dei contenuti digitali e migliorare la sicurezza degli utenti.