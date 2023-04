HONOR Band 7: display AMOLED e 96 profili per fare sport (44€)

Oggi voglio segnalarti questa offerta. Anche se non siamo di fronte a uno sconto esagerato, per questa smart band è davvero un ottimo prezzo. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello HONOR Band 7 a soli 44,90 euro, invece che 49,90 euro, applicando il coupon in pagina.

Considera che questa smart band non va spesso in offerta, per cui anche con un piccolo sconto è un ottimo affare. Possiede tantissime funzioni che ti permettono di restare in salute e mantenerti in forma.

HONOR Band 7: allenati e dimenticati della batteria

Con al polso HONOR Band 7 potrai tenere monitorata 24 ore su 24 la frequenza cardiaca e la saturazione di ossigeno nel sangue. Riceverai avvisi in tempo reale quando questi valori non sono ottimali e così potrai correre ai ripari. Puoi goderti le 96 modalità sportive per allenati come desideri, in casa o all'aperto. E poi avrai la possibilità di personalizzare il tuo display con tantissimi quadranti disponibili.

Anche il design fa la sua parte, con un bellissimo display AMOLED da 1,47 pollici e un vetro curvo con schermo 2.5D sempre luminoso e visibile. È leggero e ha un cinturino morbido che non fa sudare il polso. E poi è dotato di una batteria che ti dimenticherai di ricaricare grazie alla sua autonomia di ben 14 giorni con una sola ricarica.

Affrettati dunque per metterti al polso una smart band eccezionale a un ottimo prezzo. Vai subito su Amazon e acquista il tuo HONOR Band 7 a soli 44,90 euro, invece che 49,90 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

