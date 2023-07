HONOR Band 7 a 39€ è da prendere SUBITO (Amazon)

Vuoi metterti al polso una smart band pazzesca ha un prezzo assolutamente vantaggioso? Allora fai presto perché l'offerta che ti sto per segnalare ha una durata limitata. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HONOR Band 7 a soli 39,90 euro, invece che 49,90 euro.

Probabilmente lo hai già capito ma per esserne certi te lo dico in modo chiaro: questo il prezzo più basso di sempre. Oggi quindi puoi fare un vero colpaccio e avvalerti di uno sconto del 20% per fare tuo un ottimo dispositivo. Sarai in grado di monitorare i dati relativi al tuo corpo e goderti le tante modalità di allenamento. È resistente all'acqua e a una super batteria.

HONOR Band 7: a questa cifra è un best buy

Questa smart band è una delle migliori che ci sono in circolazione e, a questo prezzo, assolutamente da prendere. Potrai visualizzare i dati relativi al tuo corpo e le notifiche in tempo reale nel bellissimo display AMOLED da 1,47 pollici con vetro curvo 2,5D. perfettamente visibile anche la luce del sole e touch sensibile.

Puoi svolgere tantissime attività sportive scegliendo tra le 96 supportate di cui 11 di allenamento professionale. Lo puoi usare tranquillamente anche mentre dormi per tenere traccia della qualità del sonno e dello stress. È leggero e comodo. È resistente all'acqua fino a 5 ATM e possiede una batteria in grado di durare per 14 giorni consecutivi con una sola ricarica.

Approfitta anche tu di questa super offerta e non fartela scappare per nessun motivo. Vai immediatamente su Amazon che acquista il tuo HONOR Band 7 a soli 39,90 euro, invece che 49,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.