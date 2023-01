Honor Band 6: GRANDE offerta disponibile su Amazon

La comodità, in giornate molto impegnate nella vita quotidiana, sono cose da non sottovalutare, soprattutto nel campo dell'allenamento e del benessere. Gli smartwatch e gli smart band sono nati per facilitarci la vita in tal senso, comprendendo in pochi millimetri diversi tipi di utilità, oltre chiaramente a segnare l'ora. Dispositivi intelligenti, alla portata di tutti, e che hanno pian piano guadagnato un posto sui polsi di milioni di persone grazie alle loro qualità. Anche HONOR è tra le aziende che più si sono rivelate abili nel proporli al pubblico, come ad esempio il Band 6.

Honor Band 6: tutto a portata di polso

Honor Band 6 dispone di un display AMOLED 1.47'', touch screen e che offre una visione ultra chiara. Come da prassi, anche il Band 6 dispone della possibilità di tenere sotto controllo la frequenza cardiaca, la saturazione dell'ossigeno nel sangue, e tiene traccia del livello di stress 24 ore su 24.

Non preoccupatevi della batteria, perché l'Honor Band 6 dispone di carica rapida e una durata che può arrivare anche a due settimane. Sono presenti inoltre 10 modalità di allenamento supportate, tra cui la corsa interna ed esterna, l'ellittica, nuoto in piscina o all'aperto e così via.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.