Honor Band 6 è lo smartwatch in offerta oggi su Amazon

Sarebbe un eufemismo dire che l'Honor Band 6 si sta facendo strada in un mercato già saturo di fitness tracker. L'Honor Band è già uscito in cinque versioni precedenti e deve affrontare la concorrenza non solo delle sei versioni dello Xiaomi Mi Band, ma anche delle cinque iterazioni dell'Amazfit Band e dei numerosi Fitbit presenti sul mercato. Acquistalo su Amazon a soli 36,90€ invece di 46,90€.

L'Honor Band 6 potrebbe non avere la più lunga durata della batteria (solo 14 giorni), ma il suo design simile a quello di uno smartwatch lo distingue dalla massa. Sebbene sia superficialmente simile a un Apple Watch, l'Honor Band 6 è più un fitness tracker che uno smartwatch. Per questo motivo, senza dubbio, le funzioni di salute e fitness sono in primo piano. Analizza lo stress, include esercizi di respirazione integrati, monitora il sonno e registra i livelli di SpO2, oltre a rilevare passi, frequenza cardiaca e attività.

Anche se ci sono alcune aggiunte intelligenti, sono solo il minimo indispensabile. Si pensi a funzioni come gli avvisi, la gestione delle app e l'interessante pulsante di scatto remoto per scattare immagini con il telefono. Le funzioni principali del tracker non possono essere ampliate poiché non esiste un app store. Le dimensioni dello schermo, 0,8 x 1,6 pollici, rendono i comandi touch un po' meno complicati da utilizzare, ma gli errori sono comunque possibili. È bello che Honor non abbia abbandonato il pulsante fisico del menu, che è molto più affidabile in condizioni di bagnato.

Lo schermo è un attraente display AMOLED a colori con una rispettabile densità di pixel di 282ppi (basata sulla risoluzione di 194 x 368). Il cinturino è diviso in due metà che si attaccano singolarmente al corpo principale del tracker. Ciascuna di esse ha una piccola clip che deve essere estratta e poi il cinturino deve essere staccato.

Secondo Honor, la durata della batteria del Band 6 è di dieci giorni con un uso intenso o di due settimane con un uso minimo e senza funzioni extra attivate. Approfitta ora dello sconto del 21% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

