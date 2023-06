HONOR Band 5 a soli 30€ su Amazon: OFFERTA imperdibile

Se vuoi al polso una smart band che registri in modo preciso i dati del tuo corpo e ti permetta di tenerti in forma, allora non perdere questa incredibile occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HONOR Band 5 a soli 30,68 euro, invece che 39,99 euro.

Anche se non è uno sconto da strapparsi i capelli, questo ribasso del 23% ti permette di risparmiare e soprattutto di avere un activity traker spettacolare. È molto comodo da tenere al polso anche per tutto il giorno e mentre dormi. Ha un'ottima batteria ed è completamente impermeabile.

HONOR Band 5: leggero, preciso e con tante funzioni

Se preferisci avere al polso qualcosa di molto leggero allora HONOR Band 5 fa proprio al caso tuo. Infatti ha un display da 0,95 pollici e un cinturino in silicone per il massimo del comfort. Non ti accorgerai nemmeno di averlo addosso. È dotato di una super batteria in grado di durare per ben 20 giorni con una sola ricarica.

Può tenere controllati il battito del cuore, l'ossigeno nel sangue, il sonno e potrai scegliere tra diverse modalità di allenamento preinstallate. È completamente impermeabile fino a 50 metri (IP68) per cui potrai tranquillamente nuotare in piscina o al mare. Puoi leggere i messaggi, le e-mail e le notifiche dei vari social direttamente sul display. E puoi anche scattare foto dal tuo smartphone da remoto.

Davvero un'offerta eccezionale e dato che durerà poco devi essere veloce. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo HONOR Band 5 a soli 30,68 euro, invece che 39,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

