Honor Band 5: il MIGLIORE activity tracker tuo a 35€ su Amazon

Vuoi qualcosa al polso che tenga traccia dei tuoi allenamenti ma che non sia ingombrante come uno smartwatch? Allora questa promozione che sto per segnalarti fa proprio al caso tuo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Honor Band 5 a soli 35,99 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina.

È vero che non si tratta di uno sconto da strapparsi i capelli ma perché pagare di più quando c'è una promozione? Quindi non fartela scappare. Anche perché questo wearable ha un ottimo rapporto qualità prezzo, quindi a questa cifra è da prendere al volo.

Honor Band 5: leggero, comodo e con tante funzioni

Questa smart band è leggerissima e, grazie anche a un morbido cinturino in silicone, risulta molto comoda. La potrai tenere al polso per tutto il tempo che vuoi senza accorgerti di averla, anche mentre dormi. Nonostante le sue dimensioni è molto robusta ed è resistente all'acqua con certificazione di grado IP68.

Avrai la possibilità di scegliere tra più di 10 profili sportivi per allenarti, mentre vedrai in tempo reale la distanza, il tempo e le calorie bruciate. Inoltre è in grado di monitorare il battito del cuore e l'ossigeno nel sangue. E poi visualizzare le notifiche di messaggi, email e chiamate direttamente sul display, collegandolo al tuo smartphone.

Per il prezzo che costa è un vero affare. Per cui non aspettare troppo perché l'offerta potrebbe scadere da un momento all'altro. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo Honor Band 5 a soli 35,99 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.