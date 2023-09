Honor 90 Lite: sconto + coupon, MEGA OFFERTA per lo smartphone best buy!

Honor è una di quelle aziende che, seguendo il filo tracciato da brand come Xiaomi e Huawei, si è pian piano guadagnato un posto di rilievo e spesso all'interno di quello che è il mercato della telefonia e degli smartphone. I suoi dispositivi hanno sempre convinto l'utenza per la qualità offerta e soprattutto per i prezzi contenuti. Oggi segnaliamo una sorta di doppio sconto su Amazon sull'Honor 90 Lite: 17% di sconto al quale va aggiunto un ulteriore 20% di sconto applicabile tramite coupon per un prezzo finale di 229,90€ a fronte dei 299,90€ di listino.

Honor 90 Lite: sconto + coupon su Amazon per un prezzo clamoroso!

HONOR 90 Lite può archiviare in locale 57.808 immagini, 22.322 brani o 892 video HD. Lo smartphone HONOR è dotato anche della tecnologia HONOR RAM Turbo che amplia la RAM di 8 GB con ulteriori 5 GB, consentendo un'esecuzione più rapida delle app. Dotato di una fotocamera principale da 100 MP con apertura f/1.9, che consente agli utenti di catturare anche i più piccoli dettagli in qualsiasi scena complicata, con o senza zoom. La fotocamera anteriore da 16 MP garantisce selfie accattivanti con colori definiti ed esaltati.

Batteria da 4.500 mAh di dimensioni ultra-grandi che fornisce fino a 15 ore di streaming musicale, 14,4 ore di riproduzione video o 16 ore di navigazione di social media, mantenendo gli utenti online per un intrattenimento infinito. Il display HONOR FullView da 6,7 pollici e la cornice ultrasottile da 1,1 mm di HONOR 90 Lite garantiscono un'esperienza visiva immersiva sia per lavoro che per piacere. Uno smartphone di tutto rispetto, proposto ad un prezzo davvero interessante e che rappresenta un'ottima occasione!

Amazon, quindi, propone un'interessante doppio sconto sull'Honor 90 Lite: 17% al quale va cumulato un 20% applicabile tramite coupon per un prezzo finale di 229,90€. Acquistatelo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.