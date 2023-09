Honor 90 Lite 5G: MAXI RISPARMIO di 70€ sullo smartphone!

Honor è un brand che, nel corso degli anni, è riuscito a ritagliarsi un'importante fetta di mercato proponendo degli ottimi dispositivi a prezzi più che ragionevoli, andando a conquistarsi, spesso, l'appellativo di "best buy" per i propri device. In questo caso vi segnaliamo uno sconto del 25% attualmente attivo su eBay che vi porterà a risparmiare ben 70€ sull'Honor 90 Lite 5G, per un prezzo finale di 209,90€.

eBay e Honor vi fanno risparmiare ben 70€ sul 90 Lite 5G

Come detto poche righe più su, Honor ha rappresentato nel corso degli ultimi anni con una buona frequenza la categoria dei best buy, ovvero quei prodotti proposti ad un costo molto vantaggioso e che offrono prestazioni superiori alla fascia di prezzo in cui vengono collocati. Il telefono monta un processore Dimensity 6020 di MediaTek che assicura delle prestazioni ottime sotto diversi punti di vista, soprattutto per quel che riguarda le operazioni e le attività quotidiane, il rischio di incorrere in piccoli lag e freeze è davvero nullo.

Un display da 6.7 pollici con risoluzione a 1080 x 2388 pixel con supporto ad un refresh di 90Hz. Dal punto di vista fotografico lo smartphone si difende alla grande, con una tripla fotocamera da 100 Mp + 5 Mp + 2 Mp. Il tutto condito da una batteria stabile, potente e longeva da 4500 mAh, il che vi assicura di arrivare a sera con una buona percentuale di carica e di evitare di dover ricaricare costantemente lo smartphone durante la giornata, anche durante le vostre cosiddette "giornate stress". Il rapporto qualità prezzo è ottimo già con il prezzo di listino, ovvero 279,90€, se poi avete la possibilità di risparmiare ancor di più, diventa un prodotto da non lasciarsi scappare per nessuna ragione!

Dunque, Honor 90 Lite 5G è in sconto del 25% su eBay per un prezzo finale di 209,90€, approfittatene prima che l'offerta scada!

