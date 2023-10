HONOR 90 Lite 5G su Amazon al MINIMO STORICO (-32%)

Vuoi acquistare uno smartphone che offra ottime prestazioni, anche per scattare foto e che sia dual SIM ma senza spendere un'esagerazione? Allora non farti scappare questa occasione che ti sto segnalando. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HONOR 90 Lite 5G a soli 204,80 euro, invece che 299,90 euro.

Sembra impossibile ma ti assicuro che è tutto vero. Se fai veloce puoi avvalerti di un ribasso del 32% che porta il prezzo al più basso di sempre. Quindi oggi puoi risparmiare circa 95 euro sul totale per uno smartphone davvero molto performante. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HONOR 90 Lite 5G a un prezzo mai visto su Amazon

È chiaro che a questa cifra è uno dei migliori affari che puoi fare oggi nella categoria. Questo è uno smartphone di tutto rispetto, con un bellissimo display FullView da 6,7 pollici. Pesa solo 179 grammi ed è spesso solo 7,48 mm. Ha la protezione certificata per la luce blu e quindi sentirai meno l'affaticamento degli occhi.

Monta una super batteria da 4000 mAh che si ricarica rapidamente e il potente processore MediaTek Dimensity 6020 con 8 GB di RAM a supporto. Gode poi di ben 256 GB di memoria interna per archiviare quello che vuoi senza dover cancellare in continuazione foto o video. Parlando proprio di questi, potrai scatenarti con la fotocamera da 100 MP.

Che stai aspettando quindi? L'offerta non potrà certo durare all'infinito. Per cui vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo HONOR 90 Lite 5G a soli 204,80 euro, invece che 299,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

