HONOR 200 5G: ricarica super da 100W e tripla fotocamera da 50MP

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa ottima promozione che ti consente di avere uno smartphone eccellente a un prezzo molto più basso. Stiamo parlando del mitico HONOR 200 5G che adesso su Amazon puoi acquistare a soli 329,90 euro, invece che 599,90 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. In questo momento c'è uno sconto del 45% che porta il prezzo originale a terra e t fa risparmiare la bellezza di 270 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 65,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

HONOR 200 5G è il medio gamma da acquistare adesso

Sicuramente se sei alla ricerca di uno smartphone medio gamma con ottime prestazioni senza spendere un capitale, HONOR 200 5G fa al caso tuo. Ed è anche straordinario per quanto riguarda le foto. Si presenta con una tripla fotocamera che ha un sensore principale da 50 MP con zoom digitale 50x e una fotocamera anteriore sempre da 50 MP.

Monta il potente processore Snapdragon 7 Gen 3 che viene spinto da 8 GB di RAM e con il sistema operativo Android 14 a bordo. È poi dotato di una memoria interna da 256 GB e di una batteria da 5.200 mAh con ricarica turbo super rapida da 100 W. Gode di un display AMOLED da 6,7 pollici molto luminoso e con protezione per gli occhi e ha uno spessore di appena 7,7 mm circa.

Un grande smartphone indubbiamente e oggi lo puoi avere a molto meno. Quindi non perdere tempo, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HONOR 200 5G a soli 329,90 euro, invece che 599,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.