HONOR 200 5G è il medio gamma che rompe le regole e ora il prezzo è super

Perché pagare uno smartphone 900 o 1.000 euro quando con meno della metà si può avere un ottimo dispositivo che non delude? È proprio il caso del bellissimo HONOR 200 5G, uno smartphone di fascia media che oggi puoi portarti a casa a un prezzaccio. Se vai subito su eBay lo puoi mettere nel tuo carrello a soli 347,90 euro, invece che 499,90 euro.

Ebbene sì, sembra incredibile ma è tutto come vedi. Siamo di fronte a uno sconto del 30% che porta il prezzo a terra e ti fa risparmiare la bellezza di 152 euro sul totale. Inoltre volendo puoi pagare in comode rate da 115,97 euro a interessi zero con Klarna.

HONOR 200 5G è il re dei medio gamma

Non ci sono dubbi, se parliamo di medio gamma HONOR 200 5G è il migliore, soprattutto a questo prezzo. Ha delle prestazioni straordinarie che non fanno assolutamente rimpiangere uno smartphone di fascia alta. Monta il super processore Snapdragon 7 Gen 3 ed è dotato di ben 12 GB di RAM. Mentre come memoria interna in questa versione ci sono 512 GB che non sono per niente pochi e il sistema operativo Android 14 con interfaccia MacigOS 8.

Ha un bellissimo display OLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz e luminosità massima di 4.000 nits. Pesa solo 187 grammi con uno spessore di appena 7,7 mm. Monta una super batteria da 5.200 mAh con ricarica velocissima da 100 W. E come fotocamere troviamo il sensore principale da 50 MP Sony IMX906 e stabilizzazione ottica con ultra-grandangolare da 12 MP e la fotocamera per selfie da 50 MP.

Insomma uno smartphone che non delude affatto e che oggi puoi avere a un prezzo bassissimo, soprattutto per ciò che offre. Quindi non perdere l'occasione. Prima che sia tardi vai su eBay e acquista il tuo HONOR 200 5G a soli 347,90 euro, invece che 499,90 euro. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.