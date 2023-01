HONITURE Robot Aspirapolvere Q6 PRO ad un prezzo BOMBA su Amazon

Honiture Q6 Pro è un robot aspirapolvere e lavapavimenti ricco di funzioni molto interessanti. Può aspirare, pulire e svuotare il contenitore della polvere. È completamente automatizzato, adatto a coloro che non hanno abbastanza tempo per pulire la propria casa. Acquistalo ora su Amazon a soli 399,99€ invece di 589,00€.

La base di svuotamento automatico di Honiture Q6 Pro può contenere un mese di sporco, a seconda di quanto viene utilizzato. Proprio come le altre basi a svuotamento automatico, produce un rumore molto forte per un paio di secondi durante lo svuotamento del contenitore della polvere. E' ottima per chi non ha abbastanza tempo per svuotare frequentemente il contenitore della polvere e per chi soffre di allergie.

Honiture Q6 Pro ha una grande capacità di aspirazione e ha una potenza superiore alla media. Con 3000 Pa può fornire una pulizia accurata e profonda su tappeti e altri tipi di pavimento. Ha una capacità di 0,3 litri, a differenza dell'Honiture Q6 che ha un contenitore della polvere da 0,4 litri, ma questo non è un grosso problema poiché lo può svuotare automaticamente.

Oltre all'aspirazione, ha anche un accessorio per pulire. Aspira dalla parte anteriore e lava dalla parte posteriore. Honiture Q6 Pro può aspirare e pulire contemporaneamente ed è dotato di un sistema di navigazione intelligente. Funziona anche collegata ad uno smartphone, dove verrà visualizzata una mappa accurata consultabile nell'app. La mappa creata aiuta Honiture Q6 Pro a sapere dove è già stato e dove non è stato ancora pulito, in modo che possa attraversare tutte le aree della tua casa.

L'app offre molte opzioni e funzionalità che ti aiutano a controllare il robot aspirapolvere e a massimizzare la tua esperienza di pulizia. Ti consente di controllare la potenza di aspirazione, impostare un programma di pulizia, impostare la frequenza di svuotamento del contenitore della polvere, personalizzare la mappa e molto altro. Puoi impostare i confini virtuali nella mappa in modo da poter bloccare le aree in cui non vuoi che il robot aspirapolvere vada. Puoi anche dividere e nominare ogni stanza sulla mappa. Puoi vedere la mappatura in tempo reale di Honiture Q6 Pro all'interno dell'app, in modo da conoscere la corrente del robot aspirapolvere.

Ha una lunga durata della batteria, parliamo di 250 minuti, rispetto al Roborock S6 MaxV che ha solo un'autonomia massima di 180 minuti. Un'ottimo acquisto se vivi in ​​una casa grande perché può pulire tutta la tua casa con una singola carica e potrebbe non aver bisogno di tornare alla sua docking station per fare una pausa. Approfitta ora dello sconto del 32% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

