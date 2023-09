HoMobile 180GB in portabilità: TUTTO a partire da 7,99€

La nuova tariffa HoMobile con 180GB solo in portabilità sta davvero spopolando ed è sempre più sulla bocca di tutti!

Attivare la SIM è davvero semplicissimo e bastano solamente 5 minuti. Puoi decidere di pagare la SIM Online e ritirarla a casa tramite corriere e successivamente procedere all'attivazione da app oppure andare a ritirarla in edicola e completare il tutto fisicamente.

HoMobile 180GB: ecco i dettagli della PROMO

La nuova tariffa del second brand Vodafone offre ogni mese molto più di quanto si possa pensare per la spesa richiesta.

La promozione si compone di:

180 Giga di traffico dati in 4G su rete Vodafone con velocità di 30 Mbps in upload e download

di traffico dati in su rete Vodafone con velocità di in e minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi

verso tutti i gestori mobili e fissi SMS sempre illimitati e verso qualsiasi operatore mobile nazionale

Questa tariffa low-cost inoltre garantisce anche un bundle dedicato in Europa. Nello specifico ci sono ben 5,5 Giga di internet da utilizzare in roaming ogni mese. Inoltre, una volta terminati i Giga puoi decidere di ripartire con soli 2,99€ una tantum.

L'offerta è disponibile ONLINE senza vincoli solo per chi proviene da determinati MVNO. Ecco quali sono:

Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile - Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies e 2appy Afinna One.

Costi ed altro

Questa promozione disponibile solo in portabilità ha un contributo iniziale pari a soli 8€. Il costo di attivazione e quello relativo alla spedizione della scheda SIM sono completamente a carico del virtuale di Vodafone.

In quest'offerta non c'è alcun costo extra, quello che paghi è sempre pari a quanto pattuito.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.