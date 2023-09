Hogwarts Legacy: sconto del 21% su Amazon!

I videogiochi, si sa, sono un hobby a tratti molto costoso ed ogni occasione di risparmiare un po' di soldini è veramente oro e da non farsi scappare. Amazon applica uno sconto del 21% su uno dei titoli più importanti di questo 2023: Hogwarts Legacy. Il prezzo finale sarà di 54,95 euro al fronte dei 69,99 del costo di listino, decisamente non male come proposta!

Hogwarts Legacy: magie e pozioni in sconto su Amazon!

Hogwarts Legacy è un videogioco ambientato nel fantastico mondo di Harry Potter e nella scuola di magia più famosa del mondo. Ambientato circa un secolo prima i fatti narrati dalla Rowling, Hogwarts Legacy si presenta come un titolo molto coinvolgente da un punto di vista narrativo, con un gameplay appagante ad un comparto tecnico di tutto rispetto sia per la generazione PS4 sia per PS5.

In particolar modo questa offerta di Amazon è rivolta alla versione PlayStation 4 ma, per tutti coloro che possiedono una PS5 vi consigliamo di considerarne comunque l'acquisto in quanto, l'upgrade che aggiornerà il titolo alla versione migliorata per console di nuova generazione è gratuito e dunque, se la versione PS5 non è in sconto approfittate di questa. Questo gioco ha ricevuto pareri molto positivi da tutta la stampa specializzata, andandosi a piazzare così fra i titoli più importanti e rilevanti di quest'anno ricco di uscite. Non perdete questa occasione di portarvi a casa un gioco così d'impatto ad un prezzo molto vantaggioso.

Lo sconto del 21% applicato da Amazon su Hogwarts Legacy è da considerarsi decisamente interessante al fine dell'acquisto del gioco che, ricordiamo, viene proposto al prezzo di 54,95 euro piuttosto che i 69,99 iniziali. Lasciatevi ammaliare dalla magia (non a caso!) di Hogwarts e prendete il primo Hogwarts Express.

