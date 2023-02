Hogwarts Legacy e download illegali: è allarme malware

Hogwarts Legacy, attesissimo videogioco ambientato nell'universo narrativo di Harry Potter, sta facendo registrare numeri record ancor prima della sua uscita (prevista per il 10 febbraio).

Il GDR d'azione infatti, attraverso i preorder per piattaforme come PC e PlayStation 5, è già da considerarsi come un best sellers. Tutta questa attenzione però, ha anche risvolti lato sicurezza digitale: online infatti, esistono già siti Web che promettono il download di presunte versioni piratate del titolo.

In realtà, tali piattaforme non fanno altro che diffondere malware e simili. Secondo quanto affermato da Kaspersky, i potenziali attacchi diffusi attraverso copie fasulle di Hogwarts Legacy possono variare dagli adware (e relative pubblicità moleste) fino ai più minacciosi trojan.

Tutto ciò sottolinea ancora una volta come, scaricare software contraffatto non è solo illegale ma anche molto pericoloso.

Una versione fake e illegale di Hogwarts Legacy utilizzata per diffondere trojan e malware

Riguardo a quanto sta accadendo, si è espressa direttamente Olga Svistunova, Security Expert di Kaspersky, affermando come "Il gioco sul mondo di Harry Potter non è ancora uscito, ma è già diventato un vero e proprio fenomeno, di cui parlano molti gamer in tutto il mondo [...] Con una base di fan così ampia, il gioco è diventato un bersaglio per i criminali informatici che cercano di trarre profitto dalla popolarità di questo celebre titolo famoso in tutto il mondo. Il nostro consiglio, come sempre, è di stare attenti e di scaricare i giochi solo dagli app store ufficiali, senza dimenticare di utilizzare una soluzione di sicurezza affidabile".

In questo senso, Kaspersky Internet Security è uno strumento che può offrire diverse certezze. Stiamo parlando di una soluzione che va oltre all'antivirus, offrendo anche:

una VPN con 300 MB di traffico giornaliero incluso;

un sistema di protezione della webcam ;

; Safe Money, un'utility per proteggere efficacemente le transazioni online.

Quanto costa questa suite di sicurezza?

Grazie all'attuale promozione e al relativo sconto del 58%, Kaspersky Internet Security è disponibile per soli 20,99 euro all'anno.

