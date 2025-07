ho. Mobile ti offre 100 GB, minuti e SMS illimitati a 5,99€/mese

L'offerta telefonica perfetta per l'estate te la offre solo ho. Mobile: spendendo appena 5,99€ al mese hai 100 GB, più SMS e minuti illimitati. Esattamente tutto quello che ti serve per caricare foto e stories online, e restare sempre in contatto con amici e parenti mentre sei in vacanza.

I costi di attivazione? Bassissimi. Se passi da Iliad, Poste Mobile, Coop Voce, Daily, Kena, Lycamobile e tanti altri operatori virtuali paghi solo 2,99€ una tantum, mentre la SIM è tua a zero euro. Vai sul sito ufficiale di ho. per scoprire tutti i dettagli della sua ultima offerta. Ma meglio affrettarsi: restano ancora pochi giorni per approfittarne!

L'ultima offerta di ho. Mobile è perfetta per l'estate

Gli operatori sul mercato sono tantissimi, ma la fregatura è sempre dietro l'angolo. Di ho. Mobile invece ti puoi fidare al 100%: pochi offrono un servizio tanto di qualità per trasparenza, risparmio e affidabilità. Pensa che anche se la tua zona o il tuo dispositivo non supportano la rete 5G, navighi comunque ad altissima velocità. Con .ho più del 99% della popolazione italiana naviga fino a 60Mbps in download/upload. Non male, no?

Un altro vantaggio è l'app comoda e sicura per gestire la tua promozione in pochi clic, ovunque tu sia. Da qui attivi la tua SIM (sono disponibili anche eSIM con ho.), controlli i tuoi consumi, il credito residuo e ricarichi il tuo numero con facilità. Sempre dall'app ricevi inoltre tutta l'assistenza di cui hai bisogno, oppure la usi per richiedere il rimborso entro 30 giorni con "Soddisfatti ho. rimborsati".

Ma le offerte di ho. Mobile difficilmente ti deluderanno. La più conveniente è quella da 100 GB, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese, ma non è l'unica. Ad esempio, a 9,99€ al mese puoi avere 200 GB in 5G, sempre con minuti e SMS illimitati e attivazione a 2,99€ da alcuni operatori (Iliad, Kena...) o se attivi un nuovo numero.

Tutte le altre puoi scoprire direttamente sulla pagina dell'offerta di ho. Mobile, da dove potrai anche scegliere quale attivare direttamente online. E attivando una SIM ho. puoi persino avere diritto a 2€ di sconto al mese sui piani per la casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.