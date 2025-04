ho. Mobile: tanti Giga per tutti a 5,99€ al mese con la nuova offerta

Volere tanti Giga e spendere il meno possibile: una richiesta non nuova, ma che trova sempre meno riscontri concreti nella realtà dei fatti. Un'eccezione che conferma la regola? La nuova offerta di ho. Mobile da 5,99 euro al mese, con 100 Giga più minuti e SMS illimitati, attivabile sia dai clienti che richiedono la portabilità del proprio numero, che da coloro che attivano un nuovo numero.

Per i primi il costo di attivazione varia in base all'operatore di provenienza: si parte da 2,99 euro per chi proviene da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Daily, Kena e altri MVNO, oppure 29,90 euro per i clienti TIM, WindTre, Very Mobile, Vodafone e Fastweb. Per chi invece attiva un nuovo numero, l'attivazione costa 2,99 euro.

I dettagli dell'offerta

Le persone che attivano un nuovo numero o richiedono la portabilità da qualsiasi operatore hanno la possibilità di sottoscrivere l'offerta di ho. Mobile da 100 Giga in 4G, più minuti e SMS illimitati, a 5,99 euro al mese. Il costo di attivazione, che varia in base all'operatore di provenienza, è a partire da 2,99 euro, con il costo della prima ricarica pari a 6 euro, da cui verranno scalati i 5,99 euro del primo rinnovo.

I Giga messi a disposizione da ho. sono in 4G su rete Vodafone, con una velocità di navigazione fino a 60 Mbit/s. Se si ha uno smartphone idoneo, e allo stesso tempo si abita in un luogo regolarmente raggiunto dalla nuova tecnologia di rete, è possibile attivare l'opzione ho. Il Turbo a 1,29 euro al mese, per sperimentare la velocità del 5G. Quest'ultima opzione può essere attivata e disattivata tramite l'app ufficiale.

Nell'offerta sono poi inclusi anche i servizi ho. Riparti quando finisci i Giga, la navigazione in hotspot, l'avviso e il trasferimento di chiamata, il numero 42121 per il credito residuo e la funzionalità SMS ho. chiamato.

Tre, infine, le modalità di attivazione: pagamento online e attivazione della SIM via app, in edicola o tabaccheria, ritiro e attivazione della SIM in edicola, pagamento online e attivazione dell'offerta con una eSIM (quest'ultima costa 1,99 euro).

La nuova offerta di ho. Mobile è attivabile fino al 28 aprile 2025, salvo proroghe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.