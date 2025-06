ho. Mobile proroga l'offerta da 5,99€: c'è tempo fino al 30 giugno

Buone notizie per chi sta valutando un cambio operatore: ho. Mobile ha esteso la promozione ho. 5,99 fino al 30 giugno 2025, dando una settimana in più a chi desidera attivare un nuovo numero o effettuare la portabilità da un altro gestore.

Restano quindi un po' di giorni per approfittare di uno dei piani più vantaggiosi del momento. Per farlo basta andare sul sito di ho. Mobile.

Tutti i dettagli dell'offerta di ho. Mobile

La promozione di ho. Mobile comprende:

Minuti illimitati;

SMS illimitati;

100 GIGA in 4G fino a 60Mbps.

Il tutto al prezzo di 8,99€ al mese, con attivazione a 2,99€ per chi attiva un nuovo numero e stessa cifra per chi proviene dai seguenti operatori: Poste Mobile, Iliad, Coop Voce, Daily, Kena, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile - Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Digi, Enegan, Feder, Segnoverde, Massima Energia. Invece, il prezzo dell'attivazione sale per chi proviene da TIM, WindTre, Very, Vodafone e Fastweb: 29,90€.

La SIM invece è gratis e la prima ricarica è di 6€, a cui verrà scalato il costo del rinnovo di 5,99€. Incluso nel pacchetto ci sono anche 7,60 GIGA di roaming. Chi vuole più GIGA e velocità può inoltre aggiungere 4€in più al mese, arrivando così a 9,99€/mese per ottenere 200 GB e accesso alla rete 5G. L'offerta è disponibile anche in versione eSIM, ideale per chi vuole attivare tutto in digitale e in tempi rapidissimi.

Per sottoscrivere ho. 5,99 basta andare sul sito di ho. Mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.