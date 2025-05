ho Mobile è perfetta per giovani: 150GB a 6,99€ al mese, senza sorprese di alcun tipo

Se sei stanco di spendere una fortuna ogni mese solo per tenere attiva la tua SIM, è il momento giusto per dare un’occhiata alle offerte di ho. Mobile. Pensate proprio per chi vuole tanti giga, zero limiti su chiamate e SMS, e tutto questo a un prezzo super accessibile.

Scopri tutte le caratteristiche specifiche sul sito di ho. Mobile e scopri perché innamorarsi delle tariffe speciali di questo operatore giovane dinamico.

Solo 6,99€ al mese per 150 giga, chiamate e SMS illimitati

Sì, hai letto bene: meno di 7 euro al mese per avere 150GB, minuti e SMS illimitati. È una delle offerte più convenienti in circolazione, perfetta se sei sempre online, chatti con chiunque e guardi video senza sosta. Se ti piace viaggiare veloce anche in rete, con 9,99€ al mese puoi avere 200GB in 5G, sempre con chiamate e SMS illimitati. E se vuoi ancora più spazio per lo streaming, le stories e tutto il resto, c’è anche l’opzione da 250GB in 5G a 11,99€ al mese.

L'attivazione è super semplice e senza costi nascosti. Niente brutte sorprese:

La SIM è gratis;

L’attivazione costa solo 2,99€ se richiedi un nuovo numero;

Se invece fai la portabilità da un altro operatore, paghi sempre da 2,99€, e il passaggio avviene entro 15 giorni;

E la prima ricarica? Solo 10€, subito disponibili per attivare la tua nuova promo. Se una tariffa in 4G ma ogni tanto vuoi navigare più veloce, con ho. Il Turbo, a soli 1,29€ al mese, puoi attivare il 5G anche temporaneamente. E lo disattivi quando vuoi, direttamente dall’app. Non aspettare che finiscano le promo: vai sul sito di ho. Mobile, scegli l’offerta giusta per te e inizia subito a risparmiare.

