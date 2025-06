ho. Mobile: ancora pochi giorni per attivare la promo da 100 GB

È in scadenza una delle promozioni più convenienti dell'estate: ho. Mobile propone 100 GB, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese, con possibilità di attivare l'eSIM direttamente dall’app.

Chi vuole risparmiare senza rinunciare a qualità e copertura della rete Vodafone (che ho. Mobile sfrutta) ha ancora pochi giorni per approfittarne, direttamente sul sito ufficiale dell'operatore.

ho. Mobile: tutto quello che offre a 5,99€

L'offerta ho. 5,99 è tra le più vantaggiose del momento: con 100 GB di traffico dati, chiamate e SMS illimitati, si adatta perfettamente a chi cerca una tariffa semplice, trasparente e senza costi nascosti. A renderla ancora più competitiva è l’appoggio alla rete Vodafone, che assicura copertura sul 99% del territorio nazionale e una navigazione stabile anche in mobilità.

Uno dei punti di forza è anche il servizio Riparti, che consente di rinnovare anticipatamente la promo e riottenere subito i 100 GB, utile nei momenti di utilizzo intensivo, come viaggi o trasferte.

Inoltre, direttamente dall'app di ho. Mobile, è ora possibile:

Richiedere l' attivazione dell'eSIM , senza dover attendere una SIM fisica;

, senza dover attendere una SIM fisica; Monitorare consumi e soglie;

Attivare promozioni extra;

Personalizzare il proprio numero telefonico.

Infine, nessun vincolo e garanzia di rimborso entro 30 giorni per chi cambia idea. Un'offerta senza sorprese, con tutto incluso e la libertà di gestire ogni aspetto in autonomia. Non perdere questa occasione: passa a ho. Mobile o attiva una nuova linea ora.

