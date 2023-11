Ho Black Friday: per te 180GB a soli 7,99 euro

Anche Ho Mobile per il Black Friday mette a disposizione una della sue promozioni operator attack per ingolosire i clienti di altri gestori.

In questo periodo pieno di sconti, l'operatore virtuale di Vodafone offre una tariffa a meno di 8 euro al mese con 180 Giga di internet. Tutto questo è incluso senza vincoli e senza variazioni di prezzo. Inoltre, con Ho puoi decidere di personalizzare il tuo numero di telefono direttamente da app.

Ho Mobile Black Friday: i dettagli

L'esclusiva promozione attualmente disponibile ONLINE per alcuni giorni prevede un quantitativo di traffico dati e voce davvero interessante. Il prezzo è anch'esso da non sottovalutare, infatti, è disponibile a soli 7,99 euro al mese.

L'offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità da determinati gestori virtuali come Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile - Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies e 2appy Afinna One.

Ogni mese troviamo ben 180 Giga in 4G su rete Vodafone con 7,3 Giga di traffico dati in roaming, minuti illimitati di chiamate verso tutti i gestori sia mobili che fissi in tutta Italia e messaggi sempre senza limiti e verso qualsiasi operatore mobile nazionale. La velocità massima raggiungibile è stanziata a 30 Mbps in upload e download.

Costi ed altro

La tariffa in questione è attivabile solo richiedendo il cambio gestore da specifici MVNO. Non è quindi possibile portare il proprio numero da altri carrier non indicati in lista oppure richiedere un nuovo numero.

Il costo iniziale ammonta a soli 8 euro una tantum con attivazione della SIM e spedizione GRATIS.

