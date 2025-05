Hisense: smart TV da 55 pollici Mini-LED in offerta a 103€ in MENO

Un'occasione da non perdere per portare a casa un televisore all'avanguardia senza svuotare il portafoglio: la Smart TV Hisense 55U72NQ, con tecnologia Mini-LED e un prezzo imbattibile di 495,92 euro su Amazon. Questo modello si distingue per il suo equilibrio perfetto tra qualità visiva e funzionalità avanzate, un'opzione ideale per chi desidera migliorare la propria esperienza di intrattenimento domestico.

Un display che cattura lo sguardo

Il cuore della Smart TV Hisense 55U72NQ è il suo pannello da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840x2160 pixel), arricchito dalla tecnologia LED e dal sistema Mini-LED PRO. Questo si traduce in una qualità d'immagine eccezionale, con colori vibranti e contrasti profondi grazie al Local Dimming. Inoltre, il supporto HDR 10+ Adaptive garantisce che la luminosità dello schermo si adatti automaticamente all'ambiente, offrendo un'esperienza visiva sempre ottimale.

Per gli appassionati di videogiochi, Hisense 55U72NQ non delude: la modalità 144Hz Game Mode PRO assicura una fluidità e una reattività impressionanti, perfette per sessioni di gioco intense. Anche il software non è da meno: il sistema operativo VIDAA U7 offre un'interfaccia intuitiva per accedere rapidamente alle piattaforme di streaming più popolari. La compatibilità con Alexa, Airplay 2 e Android Screen Sharing consente inoltre di integrare facilmente il televisore con altri dispositivi smart.

Design elegante e funzionalità avanzate

Con un design moderno ed elegante, la Smart TV Hisense 55U72NQ si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. La presenza del tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 garantisce la compatibilità con gli standard di trasmissione più recenti, inclusa la piattaforma tivù 4K. Questo significa che sei pronto per il futuro della televisione digitale.

Con uno sconto del 17% rispetto al prezzo di listino originale, Hisense 55U72NQ è disponibile a soli 495,92 euro. Una cifra che la rende estremamente competitivo nel mercato delle smart TV di fascia alta. Non è solo un acquisto, ma un investimento in tecnologia e intrattenimento di qualità.

Non lasciarti sfuggire questa offerta esclusiva: la Smart TV Hisense 55U72NQ è perfetta per chi cerca il massimo delle prestazioni a un prezzo accessibile. Scopri oggi stesso come trasformare il tuo salotto in un centro di intrattenimento all'avanguardia!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.