HDMI 2.2 presentato al CES 2025: 12K, 120fps, una nuova era per l’Intrattenimento

Al CES 2025 è stato annunciato il nuovo standard HDMI 2.2. Con una larghezza di banda massima di 96Gbps, questa nuova specifica rappresenta un raddoppio delle capacità rispetto al precedente HDMI 2.1, promettendo un salto di qualità nell'esperienza audiovisiva domestica e professionale.

Dettagli e caratteristiche

Il nuovo standard supporta i 12K a 120fps e 16K a 60fps, con formati cromatici non compressi fino a 8K@60/4:4:4 e 4K@240/4:4:4. La profondità di colore a 10 e 12 bit garantisce immagini vivide e realistiche, rendendo accessibile una qualità visiva di livello cinematografico direttamente nel salotto di casa. Questi progressi si rivolgono non solo agli appassionati di home entertainment, ma anche a professionisti che necessitano di strumenti all'avanguardia per applicazioni visive avanzate.

L'introduzione del LIP

Una delle innovazioni più significative introdotte con HDMI 2.2 è il Latency Indication Protocol (LIP). Questa tecnologia è stata progettata per ottimizzare la sincronizzazione audio-video, un aspetto cruciale per configurazioni complesse e per il gaming competitivo. Il LIP riduce sensibilmente i ritardi, offrendo un'esperienza fluida e immersiva, che soddisfa le esigenze degli utenti più esigenti.

Il marchio Ultra96

Il marchio Ultra96 è stato introdotto per identificare i dispositivi compatibili con HDMI 2.2. Questo brand sarà associato a prodotti che supportano larghezze di banda di 64Gbps, 80Gbps o 96Gbps. Tuttavia, è importante notare che non tutti i dispositivi etichettati Ultra96 offrono le stesse prestazioni: ad esempio, un cavo con questa certificazione potrebbe supportare solo la modalità a 64Gbps. Per evitare confusione, l'HDMI Forum ha implementato un rigoroso processo di certificazione, che include anche la verifica della lunghezza dei cavi per garantire prestazioni ottimali.

Gli obiettivi del nuovo standard

Secondo Chandlee Harrell, presidente dell'HDMI Forum, l'obiettivo del nuovo standard è fornire capacità e funzionalità di prestazioni superiori per soluzioni e prodotti nuovi. Tuttavia, l'adozione diffusa di HDMI 2.2 dipenderà anche dalla disponibilità di contenuti che possano sfruttarne appieno le potenzialità. Con la possibilità di supportare risoluzioni come la risoluzione 12K, questa tecnologia potrebbe ridefinire gli standard per l'industria dell'intrattenimento digitale nei prossimi anni.