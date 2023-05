Hard Disk portatile WD_BLACK P10 5TB: da oggi OFFERTA BOMBA su Amazon

Trasportare dati in tutta tranquillità è essenziale nella vita frenetica di tutti i giorni, così come lo è ampliare la memoria di un dispositivo quando ne facciamo un grande utilizzo su PC o console. Sono innumerevoli i motivi per cui gli hard disk esterni sono all'ordine del giorno, qualunque sia il nostro bisogno. Alcune aziende, anche più che blasonate, si sono specializzate nella produzione di questi delicati hardware, come appunto Western Digital, che con la linea WD_BLACK dedicata soprattutto al gaming, ci porta sempre a livelli più alti: oggi inoltre, potreste avere la vostra grande occasione su Amazon con l'hard disk portatile WD_BLACK P10 da 5TB.

Infatti da oggi su Amazon è in offerta l'hard disk portatile WD_BLACK P10 da 5TB a soli 144,29€, con uno sconto considerevole del 33% e un risparmio per voi di oltre 100,00€!

WD_BLACK P10 5TB: una memoria enorme

Come da nome, questo hard disk esterno possiede ben 5TB di memoria aggiuntiva, che potrete utilizzare sia come estensione per il vostro PC, ma anche per per le vostre console di gioco come PlayStation 5 o Xbox Series X|S, o trasportare e portare sempre con voi una mole considerevole di dati, come ad esempio film, video, programmi da lavoro, foto e così via.

Per collegare l'hard disk portatile WD_BLACK P10 da 5TB tramite USB 3.0, che vi garantirà una qualità e una velocità di lettura e scrittura all'avanguardia. A un prezzo più che competitivo vi aggiudicherete quindi una memoria aggiuntiva mastodontica, con le migliori prestazioni e un blasone d'eccellenza nel campo. Non potete lasciarvela scappare.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.