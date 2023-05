Hard Disk portatile WD_BLACK P10 4TB: da oggi OFFERTA IRRIPETIBILE su Amazon

Nell'epoca moderna facciamo un grande utilizzo su PC o console per lavoro e per intrattenimento, e lo spazio delle nostre piattaforme non è mai abbastanza. Sono quindi innumerevoli i motivi per cui gli hard disk esterni sono all'ordine del giorno, qualunque sia il nostro bisogno, anche il trasporto di dati da una parte all'altra. Western Digital è una delle aziende più blasonate del settore che si sono specializzate nella produzione di memorie esterne e interne, e che con la linea WD_BLACK dedicata soprattutto al gaming, ci porta sempre a livelli più alti: oggi inoltre, potreste avere la vostra incredibile occasione su Amazon con l'hard disk portatile WD_BLACK P10 da 4TB.

Infatti da oggi su Amazon è in offerta l'hard disk portatile WD_BLACK P10 da 4TB a soli 119,40€, con uno sconto molto ghiotto del 39% e un risparmio per voi di circa 77,00€!

WD_BLACK P10 4TB: l'occasione per crescere

Come da nome, questo hard disk esterno possiede ben 4TB di memoria aggiuntiva, che potrete utilizzare sia come estensione per il vostro PC, ma anche per per le vostre console di gioco, ma anche per trasportare e portare sempre con voi una mole considerevole di dati come film, video, programmi da lavoro, eccetera.

Per collegare l'hard disk portatile WD_BLACK P10 da 4TB tramite un unico cavo Thunderbolt 3 per docking ottimizzato: 2 porte Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4, 2 porte USB-C 10 Gb/sec, 3 porte USB-A 10 Gb/sec, Ingresso/Uscita audio e Gigabit Ethernet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.