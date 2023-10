Hard disk portatile WD da 4TB a un PREZZO da non CREDERE (-26%)

Quella che ti sto per segnalare è una promozione incredibile che porta a terra il prezzo di uno dei migliori Hard Drive portatili in commercio. Per averlo però devi essere veloce. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello l'Hard disk portatile WD da 4 TB a soli 122,89 euro, invece che 166,10 euro.

Sì il prezzo è esattamente quello che vedi, non ci sono errori ma solo uno sconto del 26% che oggi ti permette di risparmiare oltre 43 euro sul totale. Un'ottima promozione davvero, anche perché questo dispositivo è molto sicuro e ha uno spazio di archiviazione esagerato che non si esaurisce mai. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Hard disk WD da 4 TB a prezzo sgretolato su Amazon

Sono fondamentalmente due le cose che devono essere top in un Hard Drive: lo storage di archiviazione bello grande e a velocità di trasferimento file bella alta. Questo dispositivo le vanta entrambe. Inoltre avrai incluso il software per gestire il backup con tanto di protezione tramite password.

Avrai a disposizione ben 4 TB di spazio dove potrai archiviare tutto quello che vuoi senza il minimo problema. Che si tratti di programmi, intere cartelle o giochi e film, lo spazio non si esaurirà mai. Poi, grazie all'interfaccia USB 3.0 potrai avvalerti di una velocità di trasferimento di 5 Gbps. Lo puoi collegare al tuo PC senza bisogno di fare installazioni ed è robusto e compatto.

Approfitta anche tu di questa interessantissima promozione. Non perdere tempo perché non ce n'è. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Hard disk portatile WD da 4 TB a soli 122,89 euro, invece che 166,10 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.