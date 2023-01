Hard Disk esterno Western Digital 2TB: offerta ENORME su Amazon

Mancanza di spazio su disco, trasporto di una mole considerevole di essi da una parte all'altra in modo sicuro in mancanza di una connessione importante o di un cloud che soddisfi le nostre esigenze, una periferica che contenga il nostro mondo e che ci permetta di farlo ad una velocità degna. Sono molti i motivi per cui nella vita lavorativa e in quella di tutti i giorni, è necessario avere tra le mani un Hard Disk esterno di buona fattura, e Western Digital lo sa bene, motivo per cui continua a fornircene sempre di migliori, tra cui l'Hard Disk WD da 2TB con USB 3.0.

Se non possedete ancora un articolo di questa portata, sappiate che da oggi l'Hard Disk Esterno WD 2TB è disponibile su Amazon a soli 70,29€, con uno sconto mostruoso pari al 41% sul prezzo totale di listino.

Hard Disk esterno WD 2TB: un universo in tasca

La praticità di avere sempre con sé una mole considerevole di dati, soprattutto nel frenetico mondo del lavoro odierno, non è cosa da sottovalutare, soprattutto quando si vive in zone in cui per motivi di connessione è complicato il passaggio da un dispositivo all'altro.

L'Hard Disk WD 2TB di Western Digital è ciò che fa al caso vostro, con la connettività SATA, 2TB di spazio, una dimensione compatta di soli 2.5 pollici per portarlo ovunque, e trasferimenti possibili tramite USB 2.0 e 3.0 (con questi ultimi che raggiungono una velocità incredibile). La compatibilità di base del prodotto è con Windows 10 e Windows 8.1, e per gli altri potrebbe essere necessaria la riformattazione.

