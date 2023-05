Hard Disk Esterno Intenso 1TB: su Amazon SCONTO ENORME di oltre 30,00 Euro

Quando si parla di memoria, ci vengono in mente diverse cose, soprattutto nel campo della tecnologia. In molti casi questa stessa parola è riconducibile a "bisogno", dato che non sempre i nostri PC dispongono di uno spazio adeguato per tutti i nostri file, programmi o installazione, soprattutto se hanno già qualche anno sulle spalle. Ad aiutarci ci sono aziende come Intenso, che producono memorie esterne di tutto rispetto, e che possiamo aggiudicarci a prezzi non proibitivi, come l'Hard Disk esterno da 1 TB di cui vi parliamo.

Infatti da oggi su Amazon è in offerta con il 45% di sconto l'hard disk Intenso da 1 TB, che potrete acquistare a soli 39,00€, con uno sconto pari a 32,50€,

Hard Disk 1TB di Intenso: memoria e versatilità

Come da nome, questo hard disk esterno possiede ben 1TB di memoria aggiuntiva, che potrete utilizzare come estensione per il vostro PC, ma anche per trasportare e portare sempre con voi una mole considerevole di dati, come grossi file, musica, film e via discorrendo.

Inoltre questo Hard Disk esterno Intenso da 1 TB ha un buffer 8 MB, un formato 2,5" (quindi piccolo e versatile), una velocità di trasmissione a 6.000 Mbit/s, un'interfaccia USB 3.0 per il collegamento, e una velocità di rotazione 5.400 rpm.

