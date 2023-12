Hard Disk Esterno da 500 GB al 49% di sconto: OCCASIONE IMPERDIBILE

Un hard disk esterno è un dispositivo di archiviazione portatile e oggi, su Amazon, l'HDD da 500GB è in maxi sconto del 49% per un costo totale di 25,59€.

49% di sconto per l'Hard Disk Esterno da 500 GB: Amazon outlet

Questo Hard Disk Esterno da 500 GB è un dispositivo di archiviazione versatile e affidabile, progettato per la massima compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, tra cui TV, PS, Xbox, Windows, Mac, Linux e sistemi operativi Android.

Il design minimale e il concetto Plug-and-Play rendono questo Hard Disk Esterno estremamente semplice da utilizzare, eliminando la necessità di installare programmi o configurare software. La praticità è al centro dell'esperienza utente, consentendo un accesso rapido e senza complicazioni ai dati archiviati.

Realizzato con materiali robusti, l'Hard Disk Esterno presenta una struttura in alluminio che lo rende resistente agli urti e impermeabile, offrendo una protezione affidabile per i dati memorizzati. Con uno spessore di 1 cm, è anche incredibilmente compatto, ideale per il trasporto quotidiano. La velocità di trasferimento dei dati è un punto forte di questo dispositivo, con la tecnologia USB 3.0 che consente velocità fino a 5 Gbps,

La confezione include l'Hard Disk, 1 cavo USB 3.0 e 1 manuale utente. Con la sua capacità di archiviazione di 500 GB, questo Hard Disk Esterno si presenta come una soluzione completa per le esigenze di archiviazione digitale, offrendo prestazioni affidabili in un pacchetto compatto e resistente.

Su Amazon, oggi, è presente un'offerta molto allettante sull'Hard Disk Esterno da 500 GB che viene scontato del 49% e venduto alla cifra finale di 25,59€.

