Hard disk esterno da 2TB in MEGA SCONTO su Amazon

Un hard disk esterno è un dispositivo di archiviazione che consente di conservare grandi quantità di dati in modo sicuro e portatile e oggi, su Amazon, l'hard disk esterno WD da 2TB viene scontato del 45% per un prezzo totale di 65,99€.

Sconto maxi del 45% sull'hard disk esterno da 2TB

Il marchio WD presenta un hard disk esterno dalle prestazioni affidabili e dalla capacità generosa di archiviazione di 2 TB, ideale per gestire una vasta quantità di dati in modo conveniente e portatile. Con un'interfaccia disco rigido che supporta sia USB 2.0 che USB 3.0 e la tecnologia di connettività SATA, questo dispositivo offre trasferimenti dati ultraveloci, consentendo di copiare file di grandi dimensioni in pochissimo tempo.

Grazie al suo fattore di forma disco rigido da 2,5 pollici, questo hard disk esterno è incredibilmente portatile, leggero e compatto, perfetto per coloro che necessitano di una soluzione di archiviazione che possa essere facilmente trasportata ovunque.

L'hard disk esterno WD include anche un software di backup WD in prova gratuita, che offre un'opzione conveniente per proteggere i propri dati da perdite accidentali. Questo software semplifica il processo di backup, consentendo di programmare e automatizzare le operazioni di salvataggio dei dati.

Compatibile con Windows 10 o Windows 8.1, questo hard disk esterno potrebbe richiedere una riformattazione per essere utilizzato con altri sistemi operativi, ma offre comunque una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di archiviazione di una vasta gamma di utenti. Con il suo design elegante e il colore nero classico, questo dispositivo offre un'opzione di archiviazione pratica e funzionale per l'uso quotidiano.

Su Amazon, oggi, è disponibile un mega sconto del 45% sull'hard disk esterno da 2TB che viene venduto a 65,99€. Approfittane ora!

