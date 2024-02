Hard Disk Esterno da 2TB di Western Digital in MAXI SCONTO su Amazon

Western Digital è un'azienda in prima linea nella produzione e realizzazione di memorie e dispositivi d'archiviazione e oggi, su Amazon, l'hard disk esterno da 2TB targato proprio Western Digital viene scontato del 36% per un costo finale di 77€.

Scontatissimo l'hard disk esterno Western Digital da 2TB

disco rigido esterno Western Digital offre un'ampia capacità di archiviazione digitale di 2 TB, garantendo spazio sufficiente per conservare una vasta gamma di dati e file multimediali. Con un'interfaccia disco rigido USB 2.0/3.0 e tecnologia di connettività SATA, assicura trasferimenti dati ultraveloci e prestazioni affidabili.

Marchiato con il prestigioso nome Western Digital, questo disco rigido è caratterizzato dalla sua portabilità, leggerezza e retrocompatibilità, rendendolo ideale per un utilizzo portatile in movimento. Il fattore di forma disco rigido da 2,5 pollici lo rende compatto e facile da trasportare, consentendo di avere sempre i propri dati a portata di mano.

Essendo un hard disk meccanico, offre una capacità elevatissima per soddisfare le esigenze di archiviazione più impegnative. Inoltre, il software di backup WD in prova gratuita permette di proteggere i propri dati in modo efficace e conveniente.

Questo disco rigido è perfettamente compatibile con i dispositivi USB 3.0 di ultima generazione e retrocompatibile con i dispositivi USB 2.0, garantendo una facile connettività con una vasta gamma di dispositivi. È compatibile con Windows 10 o Windows 8.1, ma potrebbe essere necessaria una riformattazione per l'utilizzo con altri sistemi operativi.

Oggi Amazon pensa alle tue esigenze di storage aggiuntivo e lo fa guardando in casa Western Digital mettendo in sconto del 36% il suo Hard Disk Esterno da 2TB, per un prezzo totale e finale di 77€.

