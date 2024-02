Hard Disk Esterno da 2TB: Amazon lancia il MAXI SCONTO sul prodotto Toshiba

Toshiba è un'azienda molto nota nell'ambito della produzione di dispositivi informatici e hardware di ogni tipo e oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto del 27% sul suo hard disk esterno da 2TB che viene venduto a 72,90€.

Mega sconto del 27% sull'hard disk esterno Toshiba da 2TB

L'hard disk esterno Toshiba offre una soluzione affidabile e portatile per l'archiviazione digitale, con una capacità di archiviazione di 2 TB che consente di conservare una vasta quantità di dati, documenti, foto e video. Dotato di un'interfaccia USB 3.0, questo dispositivo assicura un trasferimento rapido e efficiente dei file, con una velocità massima di trasferimento di circa 5,0 Gbit/s.

Grazie alla sua compatibilità con USB 3.2 Gen 1, il disco rigido esterno Toshiba può essere utilizzato con una varietà di dispositivi, anche se retrocompatibile con USB 2.0 per una maggiore flessibilità. Il suo fattore di forma da 2,5 pollici lo rende estremamente portatile e adatto per l'uso con computer portatili e dispositivi mobili.

Questo hard disk meccanico si presenta in un elegante colore nero, ideale per adattarsi a diverse configurazioni e ambienti. La sua caratteristica speciale di essere tragbar lo rende particolarmente adatto per chi necessita di un dispositivo di archiviazione da portare in viaggio o utilizzare in mobilità.

Per quanto riguarda la compatibilità del sistema operativo, il disco rigido è preformattato in NTFS per l'uso con sistemi operativi Microsoft Windows. Tuttavia, per gli utenti Mac OS, è richiesta una riformattazione del disco per garantire la piena compatibilità e funzionalità.

Su Amazon, oggi, è presente un mega sconto del 27% sull'hard disk esterno da ben 2TB di casa Toshiba che viene venduto al prezzo totale e finale d'acquisto di 72,90€.

