Hard Disk Esterno da 2TB al 36% di sconto: OFFERTA MAXI

Un hard disk esterno è un dispositivo di archiviazione che consente agli utenti di memorizzare, gestire e trasportare grandi quantità di dati e oggi, su Amazon, è presente uno sconto maxi del 36% sull'hard disk esterno da 2TB di Western Digital che viene venduto al prezzo totale di 77€.

Sconto XL del 36% sull'hard disk esterno da 2TB su Amazon

L'hard disk esterno Western Digital offre una soluzione affidabile e conveniente per le esigenze di archiviazione digitale, con una generosa capacità di archiviazione di 2 TB. Dotato di interfaccia USB 2.0/3.0 e tecnologia di connettività SATA, questo dispositivo assicura trasferimenti dati ultraveloci e una compatibilità versatile con una vasta gamma di dispositivi.

Il fattore di forma disco rigido da 2,5 pollici rende questo hard disk esterno incredibilmente portatile, leggero e adatto per l'uso in movimento. La sua caratteristica speciale di essere retrocompatibile assicura che sia perfettamente adattabile ai dispositivi USB 2.0 di generazioni precedenti, offrendo una flessibilità senza pari.

Con la tecnologia USB 3.0, questo hard disk esterno garantisce trasferimenti dati ultraveloci, consentendo agli utenti di gestire grandi quantità di dati in modo efficiente e veloce. Inoltre, il dispositivo è fornito con il software di backup WD in prova gratuita, offrendo agli utenti un'opzione aggiuntiva per proteggere i propri dati in modo sicuro e affidabile.

Con una robusta costruzione e un elegante design nero, questo hard disk esterno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia in ufficio che a casa. È compatibile con i sistemi operativi Windows 10 o Windows 8.1, anche se potrebbe essere necessaria una riformattazione per l'uso con altri sistemi operativi.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 36% sull'hard disk esterno da 2TB che viene venduto al costo finale e totale di 77€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.