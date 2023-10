Hard Disk esterno da 1TB ora IN OFFERTA su Amazon!

Più spazio di archiviazione in giro con te, meno ingombro per la tua borsa, e soprattutto un risparmio considerevole per il tuo portafoglio? Se è questo quello che stai cercando, da oggi hai la tua occasione a portata di click, grazie all'offerta su Amazon per l'Hard Disk Esterno da 1TB di Aiolo!

Infatti da oggi puoi acquistare in promozione il suddetto Hard Disk Esterno 1TB targato Aiolo a soli 48,99€, con uno sconto sul totale del 14% che ti farà risparmiare 8€ sul prezzo originale!

Spazio di archiviazione e meno ingombro!

Ultra-sottile e silenzioso, questo prodotto adotta una soluzione antirumore, che garantisce un ambiente tranquillo. Le sue dimensioni sono ridotte, e lo rende leggero per la portatilità. Funziona con un cavo USB 3.0 in rame ispessito per fornire trasferimento superveloce. La velocità di lettura teorica è di 110MB/s-133MB/s e la velocità di scrittura è di 103MB/s.

Questo Hard Disk Esterno 1TB targato Aiolo funziona con i computer e con le console, e non ha bisogno di alcun tipo di software da installare: è plug and play, basterà collegarlo per potere iniziare ad utilizzarlo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.