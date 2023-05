Hard Disk esterno 750GB UnionSine: GRANDE SCONTO su Amazon per la memoria

Trasportare dati, ampliare la memoria di un dispositivo, di un PC o magari della vostra console: i motivi per cui hard disk esterni sono utilizzati sono molti, e sono sempre più diffuse le persone che pur di non rinunciare ai propri dati o alle proprie installazioni, li custodiscono in questi apparecchi. UnionSine è una delle aziende che si da da fare per crearne di buonissimi, e se state cercando un Hard Disk esterno portatile ad un prezzo accessibile potrebbe essere la vostra occasione, perché su Amazon il prezzo è da oggi ancora più basso.

Infatti da oggi su Amazon è in offerta l'hard disk esterno UnionSine da 750GB a soli 39,99€, con uno sconto dell'11% sul totale e un onesto risparmio di 5,00€ per voi.

Hard disk esterno UnionSine 750GB: tanta memoria, basso prezzo

Come da nome, questo hard disk esterno possiede ben 750GB di memoria, che potrete aggiudicarvi senza una spesa proibitiva. Questo prodotto funziona con porte USB 3.0 e USB 2.0 e fornisce velocità di trasferimento fino a 120 MB/s, con velocità di scrittura fino a 103 MB/s.

L'hard disk esterno UnionSine di cui parliamo è compatibile con PC e Mac, ma anche con Linux, Android, sistemi TV, e console come PlayStation e Xbox. Grazie al plug and play funzionerà semplicemente collegandolo, non necessita di software, ed è pronto per l'uso. Il chip dell'hard disk è avvolto da uno strato anti-interferenza in alluminio per aumentare la dissipazione del calore e proteggere i vostri dati.

