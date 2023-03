Hard Disk Esterno 500GB Maxone: GRANDE SCONTO su Amazon del 46%!

State cercando un modo per portare con voi la vostra musica o i vostri film? Magari per usufruirne in viaggio? Oppure siete in possesso di un PC portatile non proprio all'avanguardia e per studio o lavoro avete necessità di avere con voi una mole di dati e documenti molto grande? Sono questi i casi, insieme a decine di altri, in cui un hard disk esterno può veramente salvarvi la giornata. Prodotti ormai praticamente indispensabili nella vita moderna, che aziende come Maxone ci propongono per venire in soccorso, come quello ultrasottile da 500 GB di cui vi parliamo.

Sappiate che da oggi su Amazon è in offerta con il 46% di sconto l'hard disk esterno Maxone da 500 GB, con un prezzo di 26,99€ e un risparmio per voi di circa 23,00€.

Maxone hard disk 500 GB: memoria di soccorso

Questo dispositivo come già detto è ultrasottile, con una dimensione di soli 25 pollici di disco. Si tratta di un prodotto che potrete sfruttare non solo nei modi di cui abbiamo parlato nell'introduzione, ma anche collegandolo a dispositivi di altri tipi, come gli smart TV o le console da gaming.

Inoltre non sarà necessario alcun tipo di installazione, data la funzionalità plug-and-play che vi permetterà di collegare l'Hard Disk esterno Maxone e di utilizzarlo direttamente. Nel pacchetto sarà presente anche un cavo USB 3.0, 3 anni di garanzia del produttore, e il manuale dell'utente.

