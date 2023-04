Hard disk desktop WD Elements 18 TB: su Amazon in OFFERTA con 70,00 Euro di SCONTO!

Sono molti i motivi per cui nella vita lavorativa e in quella di tutti i giorni, è necessario avere tra le mani un Hard Disk esterno di buona fattura: ad esempio probabilmente vi capiterà spesso di necessitare più spazio su disco, o di trasportare di una mole considerevole di dati da una parte all'altra in modo sicuro (soprattutto se non utilizzate una connessione potente o un cloud), o anche ampliare la memoria delle nostre console di gioco. Insomma avere una periferica che contenga il nostro mondo è una cosa indispensabile, e WD lo sa bene, motivo per cui continua a fornircene sempre di migliori, tra cui l'Hard Disk WD desktop Elements 18 TB.

Se non possedete ancora un articolo di questa fattura, sappiate da oggi potrete acquistare in offerta su Amazon l'Hard Disk esterno WD desktop Elements 18 TB a soli 299,99€, con uno sconto del 19% che vi farà risparmiare ben 70,00€ sul totale.

Hard Disk esterno WD desktop Elements 18 TB: un mondo con voi

Si tratta di un prodotto con uno spazio enorme da poter utilizzare: ben 18 TB, come da titolo, con la possibilità di archiviare davvero tutto il vostro mondo, da videogiochi, alla musica, a file di diverso tipo, foto, video, film e così via. Questo hard disk esterno gode di interfaccia USB 3.0 all'avanguardia, oltre ad essere veloce ed affidabile.

L’hard disk esterno desktop WD Elements 18 TB è pronto per l'uso sui PC Windows 10 o superiori, e dispone del plug and play, ovvero è sufficiente collegarlo alla porta USB per aggiungere immediatamente spazio di storage. Per i dispositivi con sistema operativo diverso tuttavia, sarà necessaria una riformattazione del disco.

