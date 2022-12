HandBrake: nuovo update con supporto per AV1 e VP9 a 10 bit

HandBrake è uno tra i software gratuiti e open source più diffusi e apprezzati al mondo per quel che concerne il ripping dei DVD e la conversione dei filmati. Ha da poco ricevuto un nuovo e importante aggiornamento che lo ha portato alla versione 1.6 e con il quale viene introdotto il supporto per la codifica dei filmati usando i codec AV1 e VP9 a 10 bit, unitamente a svariate nuove funzionalità e ottimizzazioni.

HandBrake: tutte le novità della versione 1.6

Unitamente alle novità già menzionate, l’aggiornamento introduce il supporto alla codifica video NVENC HEVC a 10 bit e VCN HEVC a 10 bit, il supporto per la profondità di bit e la profondità di colore elevata a vari encoder e filtri, oltre che i nuovi preset 4K AV1 e 4K HEVC.

I proprietari di un Mac basato su chip Apple Silicon possono ora utilizzare un profilo 4:2:2 H.265 per l'encoder VideoToolbox. La nuova versione dell'app supporta anche Intel Deep Link Hyper Encode per aumentare le prestazioni quando si lavora con più motori multimediali QSV su computer basati su Intel. Inoltre, HandBrake ora funziona con OpenBSD e la versione per Mac ha ottenuto il supporto a Quick Look e le traduzioni in più lingue, incluso il giapponese.

Il download della nuova relase del software può essere eseguito direttamente dalla pagina del progetto presente su GitHub. Chi ha già installato HandBrake sul proprio computer può inoltre procedere con l’update direttamente dalle impostazioni del programma oppure acconsentendo al download dell’aggiornamento che viene proposto all’avvio nel caso in cui risultino abilitati gli update automatici.